Пышнотелая модель Деми Роуз, которая получила прозвище «новой Кардашьян», поделилась с поклонниками новым пикантным кадром

Как сообщает Politeka.net, Деми обладательница выдающихся форм и тонкой талии.

Известно, что рост девушки всего 157 см, но это совсем не помешало ей добиться грандиозных успехов в модельной карьере. Кроме того она очень популярна в сети Instagram, где на ее страницу уже подписаны более 10 миллионов человек.

Каждый новый снимок красотки вызывает массу восторженных комментариев и комплиментов.

На этот раз искусительница Деми красуется на кровати в очень откровенном наряде. На ней был одет топ черного цвета, который практически не скрывает ее большую грудь. Волосы модели завиты мелкими кудряшками а на лице – довольно яркий макияж.

Несмотря на неидеальные параметры для модельного бизнеса, Роуз приглашают сниматься известные журналы: «For Him Magazine» и «Nuts».

Также сообщалось, что Деми Роуз показала очередное свое соблазнительное студийное фото. Так на новом снимке Деми Роуз красуется в одних трусах - верх белья знаменитость решила не надевать, при этом она лежит практически полностью раздетая, а ее тело обтягивает полупрозрачная сетка.

Пользователи взорвались сплошными комплиментами в адрес артистки - пишут, что она невероятно привлекательная дама и более того, мечта многих мужчин.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что новая Кардашьян выставила напоказ сочное тело в прозрачной сетке.