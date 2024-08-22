Российские властные "политруки" кардинально меняют повестку дня своей деятельности. Главная цель теперь – дискредитация военно-политического руководства Украины и раскол по линии президент-главком-руководитель военной разведки.

Ртом Лукашенко говорит Кремль



Главным "спикером", давшим старт началу PR-кампании в годовщину московского переворота "ГКЧП", стал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Диктатор дал пространное интервью мужу Ольге Скабеевой, известному российскому пропагандисту Евгению Попову. Лукашенко назвал президента Украины предателем, на которого якобы готовит покушение сам руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов.

"Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов пошлет кого-то – ликвидируют, как предателя. Стоит не исключать такую ​​возможность", - обратился к Зеленскому с речью, очевидно, предварительно прописанной в Москве, Лукашенко.

Российская ИПСО и "глубокие непримиримые конфликты" украинской власти



Цель новой информационной кампании имеет две четкие линии по достижению результатов. Первое – это подрыв общественного и, по возможности, международного доверия к ключевым лицам в Украине – Владимиру Зеленскому, Александру Сырскому, Кириллу Буданову и другим. Второе – это формирование и активное распространение картинки, между различными субъектами военно-политического руководства страны вроде бы существуют и активизируются какие-то там "глубокие антагонистические и непримиримые конфликты".

Российские спецслужбы и пропагандисты активизировали распространение информационного нарратива о глубокой розни внутри украинского командования. Это – базовая и неизменная тема ИПСО, к которой враг прибегает системно и методично уже несколько месяцев.

Такая дезинформация, манипуляции и жонглирование фактами от Попова, Скабеевой и всей братии российских пропагандонов, цель навязать украинскому гражданскому обществу мнение о глубоком расколе между политическим и военным блоком страны, а главным образом – внутри украинских спецслужб. Отсюда – вброс о "покушении" именно "от Буданова".

О Скабееве, мультяшном Карлсоне и освобожденной Курской области



Распространение подобных "инсайдов" от Лукашенко-Попова-Скабеевой (а, на самом деле, от - Кремля) - совпало с военными неудачами РФ, в частности, на Курщине. Где украинские воины уже освободили от путинских головорезов более 90 населенных пунктов области и около 1250 квадратных километров земли. Где в плен сдались более 1.000 россиян, еще около 2.000 российских военнослужащих попали в котёл окружения.

Когда совсем нечем похвастаться на поле боя, - в России обычно включаются "телевизионные деятели искусств", как в советском мультике о Карлсоне. "Деятели" настойчиво убивают в голову рядового россиянина увлекательные истории о раздоре в состоянии врага. Который "вот-вот капитулирует". Это привычная практика Кремля.

Ранее, в период успешных ударов украинских спецслужб по российским НПЗ, россияне активно распространяли всевозможные конспирологические истории о конфликте СБУ и ГУР МОУ. Аналогичные истории российские пропагандисты "разгоняли" и в период серии ликвидации украинских предателей и коллаборантов на территории России, и после совершения первых диверсионных рейдов в российском пограничном подразделении Российского добровольческого корпуса, Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона".

Одна из первых попыток российских спецслужб распространить конспирологические истории о политических амбициях Кирилла Буданова и его вроде бы "соперничество" с Владимиром Зеленским за властный Олимп была зафиксирована еще в далеком 2021 году, незадолго до полномасштабного вторжения РФ. В это время начальник украинской военной разведки публично заявил о намерениях Кремля "взять Киев на 3 дня". Для дискредитации руководителя ГУР МОУ россияне активно включили своих медийных пропагандонов.

"Полезные идиоты" или "московские консервы"?



Чрезмерное внимание медийных "персонажей" из РФ в Буданов тогда и сегодня, очевидно, - очередное доказательство его эффективности в своей должности. Еще до начала полномасштабной войны россияне инстинктивно испытывали реальные угрозы украинских разведчиков.

Но через 2,5 года после февраля 2022-го к их информационным атакам неожиданно подключились и разнообразные "полезные идиоты" внутри самой Украины. Даже некоторые, сидящие в депутатских креслах Верховной Рады.

Последний информационный вброс от одиозного одесского парламентария-мажоритарщика Артема Дмитрука о якобы мародерстве, грабеже и насилии украинских воинов на Курщине - тому очевидное подтверждение. Полное вранье, распространенное политиком из Верховной Рады.



Про информационную гигиену

Скажем больше – существует слишком высокая вероятность того, что "вброс Лукашенко-Попова-Скабеевой" - это только начальный этап новой информационной кампании врага, направленной лично против Владимира Зеленского, Александра Сырского, Кирилла Буданова и других украинских.

Далее – подобные нарративы Кремля могут ретранслировать не только россияне, но и московские "консервы" уже здесь, в Украине. От "лидеров общественного мнения", экспертов и блоггеров - до народных депутатов или других "государственных деятелей". Деморализация, дискредитация, хаос, смута, упадок – главный лейтмотив этой инфо-кампании.

Тогда всем станет понятно, кому на самом деле эти "консервы" служат и с какой целью они тиражируют инфо-вбросы Кремля. Но стоит ли терять время на понимание того, что и сейчас уже очевидно?

Похоже, для украинской контрразведки появилось много новых задач.

Егор Чечеринда, военнослужащий, офицер ВСУ, журналист.