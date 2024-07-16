Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди вечно витают в облаках - эти знаки Зодиака совершенно ничего не смыслят согласно астрологии.

Вы можете говорить им что-то важное, ожидая, что они обратят внимание, но эти знаки Зодиака все равно не будут иметь ни малейшего понятия, что происходит.

Вместо того, чтобы ответить вам, они просто тупо посмотрят и скажут: «Подождите, что?».

Астрология может многое сказать о личности человека, и верите вы в это или нет, астрологический знак человека может играть роль в том, насколько он обращает внимание на то, что происходит вокруг него — или насколько НЕ обращает.

Итак, продолжайте читать, чтобы узнать, женщины с каким знаком зодиака являются самыми мечтательными.

1. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы могут быть очень беспечными и бездумными. Они никогда не сосредотачиваются на чем-то одном надолго.

Она из тех девушек, которые пойдут в продуктовый магазин, а когда придут, отвлекутся на еду в отделе с закусками и забудут, зачем они вообще туда пошли.

Она очень легко приспосабливается и быстро учится новому, но никогда не сосредотачивается на чем-то одном достаточно долго, чтобы по-настоящему понять, что происходит.

2. Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы не заботятся о мелких деталях повседневной жизни. Они смотрят на общую картину и не считают детали важными.

Например, когда все в ее кругу друзей сплетничают о последних новостях о знаменитостях, Весы будут настолько невежественны в том, что происходит. Она просто не думает, что такие вещи стоят ее внимания.

В результате она будет казаться совершенно невнимательной.

3. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрелец — это тот знак, который ВСЕГДА витает в облаках. Она всегда мечтает о своем следующем приключении.

Ее мысли всегда направлены на будущее, поэтому она склонна оставаться в стороне, когда дело касается настоящего. Она может быть ТАКОЙ бестолковой.

Она не обращает внимания на половину того, что происходит перед ней.

Как тот парень, который просто флиртовал с ней? Да, она его даже не заметила.

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