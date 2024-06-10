Есть легкие советы, которые могут помочь вам облегчить процесс, если вы решите почистить ковер вручную.

Чтобы почистить ковер вручную, вам нужно всего лишь воспользоваться некоторыми легкими советами, способными значительно упростить вам этот процесс.

Как почистить ковер вручную

Расшевелить ковер. Подметайте ковер щеткой для ковров или используйте метлу и совок. Это взбудоражит грязь и мусор, глубоко зарытые в ковре, и вытащит их на поверхность.

Пропылесосить ковер. Теперь, когда вы убрали всю скрытую почву к верхней части, вам будет легче почистить ковер вручную. Перемешивание и уборка ковра пылесосом должна быть завершена перед более глубокой чисткой. Но независимо от того, проводите ли вы после этого глубокую чистку или нет, чтобы ваш ковер выглядел свежим, вы должны регулярно его шевелить и пылесосить — примерно дважды в неделю. Теперь, когда вы убрали всю скрытую почву к верхней части, вам будет легче почистить ковер вручную.

Посыпьте содой и солью поверх ковра. Соедините равные части пищевой соды и соли в миске. Затем равномерно распределите смесь по ковру. Пищевая сода и соль помогут чистить грязь из волокон ковра и поглотить запахи. Если вы не хотите делать свой собственный чистящий раствор, вместо этого можно использовать коммерческий шампунь для ковров. Соедините равные части пищевой соды и соли в миске. Затем равномерно распределите смесь по ковру. Пищевая сода и соль помогут чистить грязь из волокон ковра и поглотить запахи.

Смочите ковер холодной водой. Нанесите воду на ковер с помощью пульверизатора. Распыляйте, пока ковер не станет влажным, но не насыщенным.

Натрите влажную смесь пищевой соды и соли в ковер. Используя щетку для ковров, обработайте небольшие участки за раз. Потрите во всех направлениях, сначала вперед-назад, а затем вверх-вниз. Это обеспечит полное взаимодействие смеси с каждым волокном и поможет эффективно почистить ковер. Соберите излишнюю смесь. Также можно использовать смесь белого уксуса и воды в равных частях вместо пищевой соды и соли. Добавьте уксус и воду в бутылку с распылителем, сбрызните ковер по одному пятну за раз, затем промокните излишки жидкости тканью из микрофибры. Используя щетку для ковров, обработайте небольшие участки за раз. Потрите во всех направлениях, сначала вперед-назад, а затем вверх-вниз. Это обеспечит полное взаимодействие смеси с каждым волокном и поможет эффективно почистить ковер.Соберите излишнюю смесь.

Когда вам удалось почистить ковер вручную, дайте ему высохнуть, затем пропылесосите остатки порошка. Оставьте смесь пищевой соды на ковер по крайней мере в час: чем дольше вы оставите смесь на ковре, тем больше запаха она впитает. Теперь ваш ковер свеж и чист!

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