Есть простые лайфхаки, которые могут помочь вам постирать джинсы, чтобы они не садились и не линяли.

Выстирать джинсы, чтобы они не садились и не линяли, может быть несколько сложной задачей. Особенно если вы никогда до этого не имели дела с стиркой джинсов. Однако с простыми и действенными лайфхаками вам должно быть все по силам.

Шаг 1. Выверните джинсы наизнанку

Практический и осторожный подход состоит в том, чтобы вывернуть джинсы наизнанку перед тем, как бросить их в стирку – это поможет защитить цвет и волокна денима.

Шаг 2. Установите стиральную машину на щадящий цикл

Добавьте моющее средство в вашу стиральную машину, а если вы используете чашку уксуса. Используйте холодную воду и установите стиральную машину в деликатный режим. Все эти меры направлены на сохранение цвета, формы и волокон, когда вы решите постирать джинсы.

Шаг 3: Высушите на воздухе

Не бросайте джинсы в сушилку – высушите их на воздухе. Сушильная машина портит лайкру, индиго и волокна джинсовой ткани, поэтому лучше повесить джинсы сушиться на воздухе. «Он немного хрустнее и грубее, но это точно лучше для ваших джинсов», — говорит эксперт. Любая жесткость должна исчезнуть через час ношения.

Можно ли постирать джинсы вручную

Да, джинсы можно постирать вручную, но вопрос в том, нужно ли. Любители денима, одержимые необработанным или обрезным стилем, старательно стирают свои джинсы вручную, но это серьезная работа. Если налить воду на джинсы, они станут очень тяжелыми. Более практичным подходом является машинная стирка джинсов.

Как вернуть форму джинсам

Мы знаем, о чем вы думаете: как без сушилки вернуть форму своим любимым эластичным джинсам? Если вашей джинсовой ткани нужно немного изменить структуру, эксперт советует вывернуть ее наизнанку и бросить в сушилку на 10 минут на слабом уровне. Затем повесьте сушиться. Еще одна хитрость: выверните их наизнанку и повесьте в ванной, пока принимаете душ. «Пар помогает избавиться от морщин», — говорит эксперт.

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