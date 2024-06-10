Если вы хотите быстро и легко избавиться от запаха пота на одежде, вы можете воспользоваться краткой инструкцией.

Чтобы избавиться от запаха пота на одежде, не нужно прибегать к слишком жестким методам или покупать очень дорогие средства. Вы ведь можете справиться с этим буквально за несколько минут с правильными инструкциями.

Как избавиться от запаха пота на одежде

Если сильное потоотделение или неприятный запах пота являются регулярными проблемами, пищевая сода может повысить моющее действие стирального порошка и помочь избавиться от запаха пота. Пищевая сода помогает регулировать уровень рН воды в стиральной машине, а добавление половины стакана на каждую загрузку белья помогает стиральному средству работать более эффективно и уменьшает количество бактерий.

Чтобы избавиться от запаха пота на одежде, используйте пищевую соду для предварительного замачивания. Растворите чашку пищевой соды в теплой воде.

Наполните ванную стиральную машину или большую раковину прохладной водой и добавьте растворенную пищевую соду. Окуньте зловонную одежду и дайте ему просочиться на ночь. Затем нужно постирать как обычно и убедиться, что вам удалось избавиться от запаха пота.

Дополнительные советы по уменьшению пятен и запаха под мышками

Перейдите на дезодорант без алюминия.

После нанесения любого типа дезодоранта или антиперспиранта дайте ему высохнуть, прежде чем одеваться, чтобы предотвратить стирание ткани. Если не хватит времени, воспользуйтесь феном на пару секунд (это тоже устранит следы от дезодоранта на одежде).

Надевайте защитную нижнюю рубашку, чтобы предотвратить появление пятен на верхней одежде.

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