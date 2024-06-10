Такой рецепт особенно пригодится в том случае, когда к чаю нужно что-то вкусное, а времени на приготовления пирога или сложного торта нет.

Благодаря такому рецепту можно не долго возиться на кухне и при этом получить массу удовольствия. Деталями приготовления поделилась блогер bez_zaivyh_vytrat на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты:

Пряники – 500 г

Сметана (20%) – 500 мл

Сахарная пудра – 100 г

Орехи, киви, банан, шоколад (по желанию) – для начинки и украшения

Приготовление:

Если пряники не очень свежие, можно сделать пропитку. Для этого смешайте немного теплой воды с сахаром, медом или сахарной пудрой. Быстро окунайте пряники в пропитку, чтобы они стали мягче, но не разваливались.

В миске смешайте сметану с сахарной пудрой до однородной массы. При желании можно добавить ванильный экстракт для аромата.

В форму для торта (лучше использовать разъемную) выложите слой пряников. Разрежьте пряники пополам, чтобы они лучше укладывались и заполняли все пространство формы.

Смажьте пряники щедрым слоем сметанного крема. Повторите слои, чередуя пряники и крем, пока не используете все пряники. Верхний слой должен быть из крема. Между слоями можно добавить нарезанные орехи, киви, бананы, шоколад или другие любимые ингредиенты. Это придаст торту разнообразие вкусов и текстур.

Завершите торт слоем сметанного крема и украсьте его по желанию. Можно использовать тертый шоколад, измельченные орехи, кусочки фруктов или ягоды. Накройте торт пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы он хорошо пропитался и стал более сочным.

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