Журналист Эдуард Глеза сообщил, что новая система оформления выплат для ВПЛ должна была заработать еще летом.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Последний месяц готовит нововведения и для ВПЛ. Теперь за оформлением помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, это касается внутренних переселенцев, которые впервые обращаются за помощью. Как отметил Эдуард Глеза, такая система должна была вступить в силу еще 1 августа, но правительство отсрочило старт до 1 ноября.

«Выплаты для ВПЛ автоматически продлили до января 2024 года. После этого их снова пересмотрят. В настоящее время помощь для внутренне перемещенных лиц с инвалидностью и детей составляет 3 тысячи гривен, для остальных – 2 тысячи гривен», - заявил Эдуард Глеза.

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