Авторка Ютуб-каналу «Чітко і по факту» Ельвіра Кириленко повідомила, що на сьогоднішній день далеко не всі українці планують повертатися додому.

Про це вона розповіла на своєму каналі.

«З України виїхало 5 мільйонів людей, і далеко не всі хочуть повертатись назад. Доказом цього є десятки опитувань, проведених як за кордоном, так і нашими соцагенствами», - повідомила Ельвіра Кириленко.

За словами авторки каналу, половина тих українців, які виїхали за кордон, ще думає, чи варто повертатися до України, чи будувати своє майбутнє вже в іншій країні. Як зазначила Ельвіра Кириленко, людей, які впевнені в тому, що повернуться до України, наразі набагато менше.

«І те, якщо надалі ще будуть проводити такі опитування, то, можливо, і ці люди, які сьогодні впевнені у своєму поверненні, потім скажуть, що вони передумали через різні фактори», - заявила Ельвіра Кириленко.

Як писала раніше Politeka, Олег Устенко розповів, як війни впливають на світову економіку: «Зменшується впевненість у майбутньому».

Також Politeka повідомляла про мобілізацію в Україні: у Раді можуть дозволити чоловікам виїжджати за кордон, але є нюанс.