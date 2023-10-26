Певица Мила Нитич сообщила, что перед любым концертом очень важно успокоиться и побыть наедине с собой.

Об этом она рассказала в проекте «ОБЛИЧЧЯ.UA».

«Я не суеверный человек, но я верю в то, что существуют какие-то высшие силы однозначно, которые нас создали. Для кого это Бог, для кого это Вселенная, для кого это еще как-то иначе звучит. Но я точно знаю, что есть какая-то человеческая энергетика», – сообщила Мила Нитич.

По словам певицы, какая-то энергия существует, и хоть мы ее не видим, но точно не можем не чувствовать. Как отметила Мила Нитич, именно поэтому перед всеми своими концертами она молится, делает дыхательные упражнения и медитирует, чтобы полностью успокоиться.

«Это необходимо для того, чтобы не сильно волноваться. И вообще мне, честно говоря, очень важно перед сценой за 20-30 минут остаться в одиночестве в полной тишине, чтобы меня никто не трогал, и я могла настроиться на выступление», - заявила Мила Нитич.

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