Медиум Анна Атаманова пояснила, что россия хочет сделать из Украины вторую беларусь, ей не нужно наше развитие, но США продолжат помощь и у них есть свои планы.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Какую позицию в западном геополитическом раскладе занимает Украина? Какая роль нам отведена?

Украина – атомная, военная страна должна быть. Но полностью хотят ее контролировать, что США, что россия, абсолютно полностью. Украина несет в свет авторитет и демократию, а россия – это другая сторона.

Поэтому, отдав Украину и оставив ее без помощи и поддержки, США теряют во всем мире свои позиции как лидера автоматически. Но у США есть определенные планы по Украине, а россии не выгодно, чтобы Украина развивалась, оставить просто такой, например, как беларусь.

Союзы, альянсы Украине нужно создавать с другими странами однозначно, военные союзы и максимально быстро решать вопросы по изготовлению оружия. Потому что, конечно же, помощь и оружие не будет постоянным, так как эти военные события влияют на экономическое состояние Европы очень сильно.

Тем временем, как Китай сейчас занимается тем, чтобы себя укрепить, и военные подготовки, предупреждения, ультиматумы со стороны Китая будут скоро. Китай хочет, чтобы США сами предлагали то, что хочет получить Китай. У Китая нет заинтересованности, чтобы Украину уничтожили, но Китай хочет, чтобы Америка ослабила свой тотальный контроль над всем миром, и не лезла туда, куда ее не просят, чтобы они могли полмира с россией контролировать, а Америка – другую половину мира.

Как сообщала Politeka, Велиар объяснил, что темные силы обычно выступают за свободу, поэтому они не помогают агрессии рф.

Также Politeka писала о том, что Бюн совершила расписание таро на запасы снарядов россиян и сообщила, что пока они пытаются экономить и проводить разведку боем.