Менеджер Красного Креста в Германии Александр Вербицкий рассказал, что сегодня в Германии украинских беженцев даже больше, чем в Польше, а вообще они сейчас едут дальше в Данию, Норвегию.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам гостя программы, есть четкие данные по Германии, что на ее территории с июля находится более 1 миллиона 135 тысяч украинцев, что больше, чем в Польше. И это, добавляет он, без учета тех, кто прибывает здесь в режиме безвиза, то есть 90 дней. Во-первых, объясняет эксперт, есть уже условие о том, что они должны быть зарегистрированы по истечении 90-дневного срока. Во-вторых, продолжает он, с 1 января 2024 года все граждане, которые прибывают в ЕС, должны зарегистрироваться на сайте с уплатой 7 евро, чтобы их внесли в базу данных, и в этом случае они могут пересекать границу неограниченное количество раз.

«О чем это говорит? Вроде бы все просто. На самом деле речь идет о том, что сейчас Германия вводит барьеры, скажем, не барьеры, а проверки на границах прежде всего с Польшей, Чехией, Словакией, речь еще идет о Швейцарии, о том, чтобы сдержать нелегальную миграцию. Это не украинцы, у украинцев вообще зеленый свет по всей Европе. Но учет жесткий и он есть. Это первое», - объясняет Александр Вербицкий.

Что касается также украинцев, рассказывает он, то данные очень четкие, и сейчас они не только из Украины напрямую едут в Германию, но мигрируют также и из Польши, а еще в Норвегию, Данию и дальше. В общем срок пребывания продлили до 2025 года, первыми это в ЕС сделала Финляндия, дальше Литва и вот уже Европарламент принял решение.

«Почему, теперь вопрос. Потому что Польша ужесточила законодательство, в Чехии происходит то же самое, закрываются первичные пункты приема. Тут и экономический фактор. Во-первых, украинцев, которые раньше проезжали через Польшу, везде встречали с распростертыми объятиями, сейчас поток снизился за счет того, что они едут дальше, едут в Германию, едут в Норвегию, едут в Данию, уже не останавливаются в Польше. Вот так это выглядит», - рассказывает Александр Вербицкий.

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