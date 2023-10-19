Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Обычно я так оптимистично настроен на будущее и смотрю в будущее с оптимизмом, но что-то немножко пригрустил. Может быть, нам коней на переправе поменять или что? Президент наш сказал, что будет баллотироваться, если будет война. А война будет, и все это прекрасно понимают. Что это значит, как ты думаешь?», - рассуждает Роман Цимбалюк.

Как отмечает Максим Яли, это значит, что выборы будут, и они будут вовремя. Более того, добавляет он, очень символично, что подобное заявление Зеленский сделал аккурат накануне очередного «Рамштайна». Так что, констатирует эксперт, то, о чем говорили, обсуждали достаточно активно последние несколько месяцев, уже фактически получило конкретное подтверждение.

«Все гадали, все говорили, что нет, выборов не будет. Будет. И, естественно, это не только и не столько личное желание президента Зеленского, как желание и воля западных партнеров, в первую очередь США», - отмечает Максим Яли.

В частности, рассуждает он, речь идет и о том, чтобы подтвердить формальные признаки демократии, чтобы не было угрозы узурпации власти в Украине, тирании и хунты. Кроме этого, добавляет политолог, на эти процессы влияет и будет влиять ситуация на фронте, как там будут развиваться события, и от этого зависит, будут ли нас склонять к каким-то компромиссам.

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