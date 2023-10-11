Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", дал рецепт универсального соуса.

В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить курицу чимичурри.

"Чимичурри ⁃ это особый латиноамериканский соус для жареного мяса, который еще может быть маринадом. С ним курица получается очень вкусной и сочной 🔥", - советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

50 г петрушки

50 г кинзы

3-4 зубка чеснока

50-60 г красного лука

1 острый красный перец

1 перчик халапеньо

50 г красного винного уксуса

100 г апельсинового сока

50 г оливкового масла

соль, перец

Зелень, перец, лук и чеснок мелко режем, смешиваем в миске, добавляем уксус, апельсиновый сок и оливковое масло, соль и черный перец.

"Пробуем по вкусу, и при необходимости можно еще добавить сок лимона. Соус должен быть средне жидким и кисловатым", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Далее переходим к приготовлению курицы чимичурри. Филе разрезаем на два пласта и заливаем соусом. Оставляем мариноваться хотя бы на полчаса.

Жарим филе на среднем огне. Сначала оно будет бледным, а под конец соус очень быстро карамелизируется.

С такой курицей "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует приготовить латиноамериканский сэндвич. Для этого делаем тосты из двух кусочков хлеба, на тост выкладываем белый соус (сметана, майонез, хрен, ворчестер и соль), затем запеченный сладкий перец, жареную курицу чимичурри и хорошо поливаем сверху соусом дополнительно. Наверх – картофельные чипсы или нагетсы, и накрываем все вторым тостом.

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