В этот раз на своей странице в Instagram Илона Гвоздева из "Танці з зірками" высказалась о серьезной проблеме со здоровьем, с которой может столкнуться любая женщина. Октябрь — это всемирный месяц борьбы с раком молочной железы, который отмечается каждый год в течение последних 90 лет, о чем Гвоздева и напомнила под фото.

Рак – коварное заболевание, длительно не проявляющее себя и усыпляющее внимание женщины к своему здоровью, делится Гвоздева.

"Наша семья знакома с этим ужасным недугом и поэтому я, как никто, понимаю важность этой темы. Мои дорогие женщины, хочу обратить ваше внимание на то, что плановый check up организма, УЗИ молочных желез, консультация у маммолога может помочь вам всегда контролировать свое женское здоровье и предупредить нежелательные заболевания" - делится Гвоздева.

Внимание к себе и своему телу – залог вашего здоровья. Каждая женщина знает, как выглядит ее тело, и какие изменения наблюдаются, также подметила Илона Гвоздева.

Ранее Гвоздева показала свое черно-белое фото и рассказала, как реагирует на трагические события в Украине и мире, и что происходит в ее жизни.

"Новости мира шокируют, наши люди каждый день погибают, конца и края нет этой боли и горя! Мы должны бороться до конца, вставать и идти дальше ради наших детей", - пишет Илона Гвоздева.

Последние новости Украины:

Илона Гвоздева из "Танцев со звездами" на отдыхе в Турции предупредила об опасности.

Также сообщалось, что Гвоздева из "Танцев со звездами" рассказала о проблемах дочери после последнего обстрела.

Напомним также, что Гвоздева из "Танцев со звездами" показала, как выглядела маленькой.