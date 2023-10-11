В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить лаваш на сковороде.

"Да, это реально! Тоненький, ароматный и всего из трех ингредиентов", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

мука – 350 г

кипяток - 200 г

масло подсолнечника – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Муку "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова просеивает через сито, добавляет закипевшую воду вместе с 2 ст.л. растительного масла и солью.

Перемешиваем смесь сперва ложкой, а затем перекладываем на стол и замешиваем тесто, формируем из него шар. Тесту даем отдохнуть 20-30 минут, накрыв миской.

После этого делим тесто на 12-16 частей в зависимости от размера сковородки ("Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использует сковороду диаметром 22 см). Накрываем их миской, чтобы не заветривались.

По одному раскатываем шарики теста в тоненькие пласты, подпиливая рабочую поверхность мукой. Жарим лаваш на сухой сковороде с двух сторон.

"Каждый лаваш очень хорошо сбрызнуть водой с двух сторон и после каждого накрывать большой миской, чтобы пропаривались и становились эластичными", - советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Хранить такой лаваш нужно в пакете.

Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Спасибо Вам, Татьяна, это то, что надо, давно хотела найти подходящий рецепт приготовления лавашей! Вкуснятина! 😋";

"Спасибо! Очень вовремя!".

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