Блогерка Екатерина Репяхова, которая прославилась как четвертая супруга певца Виктора Павлика, откровенно поделилась историей своей семьи. Об этом рассказали в программе "Невероятная правда о звездах".

"Так сложилось по жизни, что он потерял все, ну, банкротом стал, и на этом фоне он сильно изменился: все плохие, все дети, все трое детей, все мы плохие", - вспоминает Екатерина Репяхова.

Тогда мать Кати, поставив в приоритет покой и безопасность детей, ушла от мужа, но отцу снова удалось все усугубить.

"Однажды позвонила его новая жена и попросила деньги, потому что он в тюрьме был, что-то за долги за какие-то, и я отдала все, что у меня было, последнее до копейки", - рассказала супруга Виктора Павлика Репяхова.

Но сразу, как только вышел на свободу, мужчина подал на дочь в суд, чтобы забрать квартиру, которую сам оставил семье после развода.

"Я ему сказала: "Папа, давай я тебе куплю какой-то домик там, где ты живешь, и все, и не надо со мной судиться". Он сказал "нет", а потом, когда я выиграла этот суд, он сказал: "Так что там насчет того домика?", - поделилась Екатерина Репяхова.

С того времени с отцом жена Виктора Павлика Катя Репяхова не общается, но все же говорит, что зла на него не держит и готова попытаться восстановить отношения.

"Я понимаю, что когда его не станет, мне будет тяжело, я буду сожалеть всю жизнь, что я могла поговорить, хоть раз поговорить, а я этого не сделала", — добавила Екатерина Репяхова.

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