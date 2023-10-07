В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Голос країни" из команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский опубликовал видео, которое в его ТикТок вызвало безумное обсуждение.

Сергей Лазановский посетовал, что после очередного выступления его начали сравнивать с другими украинскими мужчинами-знаменитостями, в том числе с Максом Барским, Артемом Пивоваровым и Дмитрием Монатиком.

"Итак, на кого я похож?😎

~ Внешность, как у Макса Барских🤪

~ Двигаюсь, как Козловский🤓

~ Микрофон держу, как Влад Дарвин🤣

~ Дышу, как Монатик🤯

~ Все вместе, как Артем Пивоваров😎",

Хмммм, а мне очень похоже на Лазановского...! Вот на этого чувака 100% похож😂 А что скажете вы?", - шутит Сергей Лазановский.

На сцену Сергей Лазановский вышел в прозрачной футболке, которую ему сшили за день до премьеры, а также в черном костюме.

Поклонники в комментариях поддержали Лазановского и тоже шутят:

"Как по мне, то похож на того парня из "Голос країни". Он еще победил, кажется. Только прическа лучше, как по мне";

"А еще цвет волос как у Иво Бобула и шнуровки на обуви как у Винника😂. Что-то вы совсем не оригинален😂😂😂. Никого не слушайте ❤️";

"ну я бы выбрала все вместе как Пивоваров 😂 но движения здесь действительно топ 😉".

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