Эксперты советуют недорогие, но практичные товары для выживания зимой - эти вещи облегчат вашу жизнь в холодное время года.

Не позволяйте холодам испортить вашу зиму. Вместо этого наслаждайтесь сезоном с помощью этих простых, но гениальных покупок, которые сделают вас теплее, безопаснее и подготовленными к любой погоде.

Помощники спящего режима

Зимние месяцы тяжелые для тех, кто не любит холод; Короткие дни и суровая температура не совсем подходят для рая. Но если вы собираетесь застрять внутри или, что еще хуже, копать лопатой снаружи, у вас должны быть под рукой все необходимые материалы, чтобы сделать эти дни терпимыми или даже приятными. От покорения снега и льда до тепла и уюта — вот что вам нужно, чтобы пережить зиму.

Чай

Что может быть хуже, чем першение в горле? Когда на улице ниже нуля, у тебя першит в горле. Вы не можете контролировать погоду, но вы можете контролировать свое здоровье. Практикуйте правильное мытье рук и избегайте обезвоживания. Попробуйте травяной настой с натуральными ингредиентами, предназначенный для успокоения боли в горле.

Водонепроницаемая перчатка для скребка для льда

Если по местному прогнозу ожидается лед и снег, запаркуйте машину в гараж или навес; Если вы не можете этого сделать, приготовьтесь к зимней утренней поездке на работу, включив настройку размораживания автомобильного обогревателя и вытащив этот надежный скребок для льда. Скребок для льда с водонепроницаемой перчаткой на флисовой подкладке и эластичным браслетом сохранит ваши руки сухими и теплыми во время чистки окон.

Грелка для ног и спины и массажер

Для человека, которому всегда холодно, есть тапочки . Для тех, кому нужно дополнительное тепло, есть электрическая грелка для ног. Поместите ноги в согревающий карман, как в большие тапочки, а затем выберите режим обогрева и массажа. Когда вы закончите использование, просто выключите питание. Расстегните молнию на флисовой подкладке и при необходимости бросьте ткань в стирку.

Фланелевые простыни

Холодные зимние ночи и фланелевые простыни идут рука об руку, поскольку материал удерживает тепло, не перегревая тело. Комплекты фланелевых простыней сохранят тепло и уют по ночам и предлагают современный взгляд на традиционные фланелевые цвета и узоры.

Источник: bobvila.com.

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