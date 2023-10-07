Когда двух вилок в сетевой розетке просто недостаточно для питания ламп и гаджетов, необходимых нам для жизни, большинство из нас обращаются к удлинителям.

Но хотя эти гаджеты можно использовать для зарядки смартфонов или питания развлекательных систем, есть некоторые энергоемкие устройства, которые никогда не следует подключать к удлинителю.

Приборы, использующие высокую мощность, такие как кондиционеры, обогреватели и тостеры, могут привести к перегреву удлинителей, что создает опасность пожара.

Вам также никогда не следует использовать удлинитель в помещении, где есть вероятность, что он намокнет, например, на кухне или в прачечной.

Где бы вы ни использовали удлинитель , обратите особое внимание на его максимальную мощность (указанную на этикетке устройства) и убедитесь, что устройства, которые вы подключаете к нему, не превышают эту мощность.

Холодильники

Большие приборы, такие как холодильники, требуют много энергии и часто включаются и выключаются, что может легко перегрузить удлинитель . Эти устройства следует подключать непосредственно к сетевой розетке, предназначенной исключительно для питания устройства. Если вы попытаетесь подключить к той же розетке дополнительные приборы, вы рискуете отключить цепь.

Микроволновые печи

Микроволновая печь — это чудо современного приготовления пищи, ее размораживания, приготовления и разогрева за долю времени, которое занимает обычная духовка. Но вся эта чудесная деятельность требует больше энергии, чем может обеспечить удлинитель. Как и обычная электрическая духовка, микроволновая печь должна иметь отдельную розетку.

Кофеварки

Возможно, вы не думаете, что для приготовления утренней чашки кофе требуется так много энергии, но большинству кофеварок требуется довольно большая сила тока, чтобы превратить жареные зерна в горячий напиток. Включайте кофеварку прямо в розетку, иначе вы рискуете проснуться и увидеть недоваренный кофе.

Мультиварки

Вы можете подумать, что вы умный повар, когда подключаете мультиварку к удлинителю, чтобы освободить место для розетки для других приборов на столешнице, но вы ошибаетесь. Этим кухонным приборам требуется больше сока в течение более длительного периода времени, чем может выдержать удлинитель. А поскольку привлекательность мультиварки заключается в том, что она может работать без присмотра, вам обязательно нужно убедиться, что она надежно подключена к сетевой розетке, чтобы свести к минимуму любые опасные последствия.

Источник: bobvila.com.

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