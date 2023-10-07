Хорошая новость в том, что вам не нужно тратить много времени, чтобы привести в порядок свой дом.

Вот несколько идей для быстрых проектов, которые приносят большие результаты.

Освежите старую комнату с помощью краски

Выберите яркий цвет краски и покрасьте им только одну стену в комнате. Покраска только одной стены обойдется дешевле и не займет столько времени, как покраска всей комнаты.

Выключите кран

Устали от серого, протекающего крана? Если вы умеете владеть гаечным ключом, вы легко сможете установить новый кран. Прежде чем приступить к работе, отключите подачу воды. Затем просто открутите соединения старого крана и вкрутите новый кран. Добавьте аэратор, и вы одновременно снизите свой счет за воду.

Очистите каналы сушильной машины

Если ваша сушилка не работает так быстро, как раньше, виновником может быть ворс. Накопление не только влияет на эффективность, но и увеличивает риск возгорания. Чтобы очистить воздуховоды , сначала вам понадобятся силы, чтобы отодвинуть сушилку от стены. Тогда вам просто необходим вакуум. Отключите сушилку, отсоедините воздуховоды и пропылесосьте воздуховоды как можно лучше.

Проверьте свое электрооборудование

Проведите ревизию своих электрических розеток. В целях защиты от детей вставьте крышки в неиспользуемые настенные розетки и розетки и закрепите все незакрепленные провода. В целях общей безопасности обратите внимание на перегруженные цепи и шнуры питания и при необходимости отрегулируйте их. Изношенные шнуры следует заменить, как и любой выключатель света, горячий на ощупь.

Обновите свое оборудование

После того, как вы выберете новые дверные ручки или ручки шкафа, для установки часто не потребуется ничего, кроме отвертки. Чтобы установить ручки на двери, у которых их раньше не было, создайте шаблон, чтобы каждый раз сверлить отверстия в одном и том же месте.

Установить уплотнитель

Утеплитель сделает ваш дом более комфортным, и при этом вашей печи не придется так усердно работать, чтобы обогреть дом. Вокруг дверей и окон, которые открываются в течение всего сезона, рекомендуется использовать постоянную уплотнительную прокладку с клеем. Для окон, которые останутся закрытыми до весны, рассмотрите возможность использования временных герметиков или герметика, который отслаивается, когда он больше не нужен.

Замените фильтр в духовке

Чтобы улучшить качество воздуха и эффективность печи, ежемесячно проверяйте фильтры печи на наличие загрязнений и меняйте их не реже одного раза в три месяца. Новый фильтр существенно сократит количество частиц пыли в воздухе. Если у вас аллергия, возможно, вам стоит приобрести фильтр получше. Замена дело нехитрое. Просто замените старый на новый, и все готово

Слейте воду из водонагревателя

Вода содержит осадок, который может собираться на дне водонагревателя. Эти частицы со временем создают изоляцию, которая заставляет ваш обогреватель работать интенсивнее, когда он производит горячую воду для душа. Дополнительная температура подвергает металл нагрузке, вызывая утечки. Чтобы противодействовать накоплению осадка, просто сливайте литр воды из водонагревателя один раз в три месяца. Инструкции см. в руководстве пользователя.

Источник: bobvila.com.

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