Украинский ведущий Андрей Бедняков, прославившийся благодаря травел-шоу "Орел и Решка", обратился к тем, кто продолжает слушать российскую музыку.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков опубликовал важный пост.

Андрей Бедняков эмоционально отреагировал на трагедию в селе Гроза Купянского района Харьковщины, где российские оккупанты попали ракетой по кафе, где люди собрались на поминки. Жертвами этого теракта стали 52 человека, среди которых ребенок.

"А ты в это время продолжаешь слушать российские песни, с каждого прослушивания которых деньги идут на такие ракеты. Думай-ТЕ", - возмутился Андрей Бедняков.

В качестве примера Бедняков привел певицу Анну Асти, которая родилась в Черкассах, но предала Украину и недавно получила российский паспорт.

Украинцы в комментариях поддержали позицию звезды "Орел и Решка" Андрея Беднякова:

"Не могу слушать русских исполнителей, даже тех, кто против, просто не могу";

"Украинцы, которые поддерживают русню, хуже врагов 🤬";

"И в отношении тех, кто говорит, что Цоя, Высоцкого или еще кого-то, кто умер, можно слушать, тоже нет. Эти песни не сами по себе появились в приложениях, их заливают студии, которые выкупили на них права и так же получают доход. Исполнители, которые «против войны», но продолжают получать гонорары на рос. счета — та же история";

"То же с просмотрами их фильмов/сериалов, подпиской на блогеров, знаменитостей, чтением новостей и т.д.".

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