Ольга Сумская ответила на эти комментарии, подчеркнув, что в данной ситуации речь идет не о нарушении авторских прав.

Украинская актриса Ольга Сумская выразила свое мнение о ситуации, связанной с Игорем Кондратюком, который якобы забирает военную зарплату Виталия Козловского, бывшего подопечного и настоящего военного.

В своем посте на Facebook Сумская публично осудила действия Кондратюка, назвав их позором и выразив недовольство тем, что деньги, которые он забирает у военного, могут быть жизненно важными для него во время войны.

Сумская также выразила надежду, что Кондратюк придет в себя и прекратит такое поведение, особенно в такой сложный и страшный период.

Несмотря на позицию актрисы, не все пользователи поддержали ее точку зрения. Некоторые считают, что Кондратюк действует справедливо и согласно закону, так как Виталий Козловский нарушает авторские права, и забирать деньги – это законное действие.

Ольга Сумская ответила на эти комментарии, подчеркнув, что в данной ситуации речь идет не о нарушении авторских прав, а о том, что деньги, которые Кондратюк забирает, могли бы помочь военному в сложных условиях.

"Но нет. Продолжает позориться! Не станут ли эти деньги, которые он забирает у военного, поперек горла?" - заявила Сумская.

Отметим, вчера известный украинский продюсер поделился информацией о том, что Игорь Кондратюк, бывший продюсер, забирает себе значительную часть военной зарплаты Виталия Козловского, который сейчас служит на передовой, защищая нашу страну.

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