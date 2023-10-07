Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" отметил композитора, экс-супруга Веры Брежневой Константина Меладзе званием "чмоня недели".

Демин рассказал, что певица Вера Брежнева, которая теперь выступает под именем VERA, впервые официально прокомментировала слухи о том, что рассталась с Константином Меладзе. О разводе артистка написала у себя в Instagram, представив свой мини-альбом на украинском языке, который называется "Дякую".

Слава Демин отметил, что на днях Константина Меладзе видели в Европе: композитора сфотографировали в Швейцарии.

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает именно Константин Меладзе. Дело в том, что с начала полномасштабного вторжения Константин Меладзе опубликовал только черный квадрат в Instagram и с тех пор больше ничего не говорит о том, что происходит в Украине. У себя на странице он показывает фотки с братом, поздравляет близких с праздниками, в то же время Константин продолжает работать на российскую аудиторию", - заявил Слава Демин.

Ведущий объяснил, что Константин Меладзе продолжает выпускать росийские песни, недавно он, например, выпустил дуэт с бывшей участницей "Виа ГРА" Софией Тарасовой, и именно на русском языке.

Причем София сейчас находится в Германии, пишет о братских народах и имеет российское гражданство. Ну и думаю, что скоро и другие российские артисты начнут выпускать песенки, написанные Константином, хотя не исключаю, что они уже это делают, но в авторстве указывают другую фамилию, чтобы пока не палить Меладзе", - добавил Слава Демин.

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