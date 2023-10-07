В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить украинские вергуны на кефире - это рецепт вкусностей с Полтавщины.

Для приготовления вергунов Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

450 г густого кефира

10-11 г дрожжей сухих (25 г живых)

1 маленькое яйцо или 1 желток

75 г сахара

цедра апельсина или лимона

670-700 г муки

растительное масло для жарки

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает кефир, яйцо (или просто желток – так вергуны получатся даже нежнее) сахар, дрожжи и немного муки. Даем массе постоять 15-30 минут, чтобы она подошла.

"В пышное тесто добавляю остатки муки, цедру апельсина - можно заменить на домашнюю сухую мяту или даже чабрец! По возможности хорошо вымешиваю тесто - потому что оно достаточно нежное и немного липнет к рукам - и оставляю еще под миской подойти - 30 мин - не долго", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Когда тесто немного подошло и стало меньше липнуть, на подпыленной мукой поверхности раскатываем его толщиной примерно пол сантиметра.

"Режу ромбиками, надрезаю их в середине и выворачиваю. Даю еще достаточно хорошо подойти 👉жарю в горячем растительном масле - это довольно быстро. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло убрать. И еще горячими поливаю или медом, или сиропом сладким, или хоть вареньем каким-то, или просто сахарной пудрой 🫶есть сразу!", - советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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