В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить идеальный хлеб без замеса.
"Свой хлеб лучше чужого калача ☝ А если его еще и не нужно месить, то процесс приготовления доставит вам массу удовольствия! Вы больше не захотите покупать! Проверим?", — предлагает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀
• Просеянная мука – 500 г
• Теплая вода – 340 г
• Дрожжи – 9 г (сухие)
• Сахар – 9 г
• Соль – 8 г
Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает сухие ингредиенты: муку, соль, дрожжи и сахар. Затем добавляем воду и перемешиваем все сначала силиконовой лопаткой, а затем руками. Накрываем полотенцем и даем тесту час отдохнуть.
Складываем тесто как на видео (чтобы посмотреть, пролийстайте вниз), выкладываем в форму, смазанную растительным маслом, и оставляем на 1,5 часа в теплом месте, чтобы оно подошло.
Накрываем хлеб фольгой и выпекаем 30 минут при температуре 240 градусов, затем убираем фольгу и выпекаем еще 10 минут при 200°.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф" Хименеса-Браво:
"Печу такой хлеб уже лет 15. Просто супер. Рецепт услышала в передаче Марты Стюарт. И там он назывался ньюйорский хлеб или хлеб без замеса";
"Очень хорошо спасибо! За вкусный хлеб! ❤️".
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