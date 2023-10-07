Актриса Лилия Ребрик рассказала об отмене спектакля, обратившись к украинцам. Об этом звезда рассказала в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Я сегодня должна быть в Харькове со спектаклем "Номер 13". Даже два спектакля должны были произойти. До последнего мы не знали, едем ли. В результате - отмена. Спектакли в Харькове по сей день находятся под запретом", - заявила Лилия Ребрик в сторис.

А до этого Лилия Ребрик рассказала о трагедии в Харьковской области. Там после ракетного удара погибли 52 человека, а еще несколько считаются пропавшими без вести.

"Во время ракетного удара в кафе происходили поминки по умершему односельчанину. Харьковская область... Уже 49 погибших. За что???", - написала звезда.

Стоит отметить, Лилия Ребрик - известная украинская актриса и телеведущая, а также Мастер спорта по художественной гимнастике. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения начала активно освещать войну в социальных сетях несмотря на активные блокировки, а также организовала благотворительный фонд.

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