История женщины, которая стала участницей 6 сезона «Супермама», ошеломила не только других героинь шоу, но и зрителей.

Теперь зрители «Супермама» обсуждают, что именно заставляет Викторию оставаться рядом с мужчиной, совершившим отвратительный поступок и отмечают, что от таких надо бежать как можно быстрее.

Кроме того, после откровений участницы «Супермама» зрители возмущаются, что пока настоящие украинские мужчины воюют и отдают жизнь за независимость и свободу, другие убегают за границу за спинами своих жен и детей.

Бурное обсуждение вспыхнуло после того, как участница "Супермама" Виктория рассказала, что муж сломал ей ногу во время бытового конфликта.

Женщина получила сложный перелом и на момент полномасштабного военного вторжения передвигалась с помощью костылей.

«У меня очень сложный перелом, была сложная операция. Косточки раздробилась, у меня теперь в ноге пластина титановая и шпицы с винтиками», - рассказала Виктория другим участницам «Супермама».

Выехать в Польшу Виктории, у которой также есть маленький сын, удалось с мужем. Женщина не стала скрывать, что это произошло из-за трамвы, которую она получила именно от его рук.

«Когда мы выезжали в Польшу, мужчин не пропускали, но я была недееспособна и он выехал как опекун. У нас ребенок маленький. То есть, если бы не нога, мы бы все не выехали за границу», – рассказала на камеру «Супермама».

Такие откровения шокировали и других «Супермам» и украинцев, увидевших эти кадры.

«Только в нашей стране женщина может сказать: "Как замечательно, что у меня самый сложный перелом ноги, потому что благодаря этому я смогла спасти ребенка от войны, не лишая его отца". Больно, что мы должны так жить!»,

«Очень странно, что она боится войны, а своего бьющего мужа не боится»,

«Ужас. Как людям на всю страну не стыдно говорить, что муж бежал в Польшу благодаря тому, что сломал своей женщине ногу. Надо найти и вернуть домой. Уж если уехал, пусть там молча сидит. Вообще интересно, имея такого мужчину, идти на супер маму. Какая цель? Опозориться?»,

«Позор не женщине, а такому мужчине»,

«Хорошо, что приняли участие в проекте, военкому радость! А Украину кто будет защищать, где власть? А ей проекты в голове!»,

«От таких психов бежать надо»,

«Сломал ногу – все что делается, то делается к лучшему»,

«Женщины домашнего насилия, убегайте от тиранов, как только сможете. Спасайте себя и свое будущее»,

«Треш и угар» , – комментируют зрители «Супермама».

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