Теперь зрители «Супермама» обсуждают, что именно заставляет Викторию оставаться рядом с мужчиной, совершившим отвратительный поступок и отмечают, что от таких надо бежать как можно быстрее.
Кроме того, после откровений участницы «Супермама» зрители возмущаются, что пока настоящие украинские мужчины воюют и отдают жизнь за независимость и свободу, другие убегают за границу за спинами своих жен и детей.
Бурное обсуждение вспыхнуло после того, как участница "Супермама" Виктория рассказала, что муж сломал ей ногу во время бытового конфликта.
Женщина получила сложный перелом и на момент полномасштабного военного вторжения передвигалась с помощью костылей.
«У меня очень сложный перелом, была сложная операция. Косточки раздробилась, у меня теперь в ноге пластина титановая и шпицы с винтиками», - рассказала Виктория другим участницам «Супермама».
Выехать в Польшу Виктории, у которой также есть маленький сын, удалось с мужем. Женщина не стала скрывать, что это произошло из-за трамвы, которую она получила именно от его рук.
«Когда мы выезжали в Польшу, мужчин не пропускали, но я была недееспособна и он выехал как опекун. У нас ребенок маленький. То есть, если бы не нога, мы бы все не выехали за границу», – рассказала на камеру «Супермама».
Такие откровения шокировали и других «Супермам» и украинцев, увидевших эти кадры.
«Только в нашей стране женщина может сказать: "Как замечательно, что у меня самый сложный перелом ноги, потому что благодаря этому я смогла спасти ребенка от войны, не лишая его отца". Больно, что мы должны так жить!»,
«Очень странно, что она боится войны, а своего бьющего мужа не боится»,
«Ужас. Как людям на всю страну не стыдно говорить, что муж бежал в Польшу благодаря тому, что сломал своей женщине ногу. Надо найти и вернуть домой. Уж если уехал, пусть там молча сидит. Вообще интересно, имея такого мужчину, идти на супер маму. Какая цель? Опозориться?»,
«Позор не женщине, а такому мужчине»,
«Хорошо, что приняли участие в проекте, военкому радость! А Украину кто будет защищать, где власть? А ей проекты в голове!»,
«От таких психов бежать надо»,
«Сломал ногу – все что делается, то делается к лучшему»,
«Женщины домашнего насилия, убегайте от тиранов, как только сможете. Спасайте себя и свое будущее»,
«Треш и угар» , – комментируют зрители «Супермама».
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