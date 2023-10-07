Несмотря на то, что эти эти устройства довольно быстры и удобны, есть определенные предметы, которые никогда не следует в них помещать.

Итак, какие вещи никогда нельзя ставить в микроволновую печь:

Алюминиевая фольга

Если вы еще этого не знаете, мы здесь, чтобы сказать вам: класть металл в микроволновую печь категорически запрещено! Многие микроволновые печи покрыты металлом, который действует как зеркало, отражая микроволны вокруг коробки, пока они не поглотятся пищей. Это отлично подходит для разогрева пищи, но металл, в отличие от остатков пищи, является отличным проводником электричества.

Грудное молоко

Разогревать замороженное грудное молоко в микроволновой печи — не лучшая идея. Микроволновые печи нагревают молоко неравномерно, что создает в молоке «горячие точки», которые могут обжечь ребенка. Более того, некоторые исследования показали, что приготовление грудного молока в микроволновой печи разрушает белки, повышающие иммунитет. Лучше нагревать грудное молоко или молочную смесь под горячей проточной водой или в кастрюле с горячей водой, снятой с плиты. Перед кормлением встряхните бутылочку и проверьте температуру молока на тыльной стороне ладони, чтобы убедиться, что оно не слишком горячее для питья ребенка.

Яйца

Кажется, что в магазинах и в Интернете продаются сотни гаджетов, которые обещают безопасно и легко приготовить яйца в микроволновой печи, но было бы разумно не тратить зря деньги. Независимо от того, какую штуковину вы используете, приготовление яиц в микроволновой печи — это быстрый путь к большому беспорядку. Быстрое тепло, выделяемое микроволнами, создает внутри яйца пар, который часто приводит к его взрыву. Что может быть хуже, чем оттереть яичный желток изнутри микроволновой печи? Яйцо взорвется на вашей тарелке или даже во рту, когда вы его откусите.

Пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры и микроволновые печи — не лучший союз. Определенные типы пластиковых контейнеров — баночки для масла, стаканчики для йогурта, баночки для сливочного сыра и даже многоразовые контейнеры для хранения продуктов — предназначены для хранения охлажденных продуктов и не выдерживают нагревания в микроволновой печи. При нагревании эти контейнеры могут плавиться и выделять в пищу эстрогеноподобные химические вещества, в том числе бисфенол А или BPA. Переложите еду в стеклянную тарелку или миску, пригодную для использования в микроволновой печи, чтобы избежать неприятного химического загрязнения.

Пенопласт

Когда ваш утренний кофе остывает, может возникнуть соблазн приготовить его в микроволновой печи. Но если кофе в чашке из пенопласта, отойдите от микроволновой печи. Пенопласт, мягкий и легкий пластик, плавится под воздействием высокой температуры и микроволновых лучей. Когда пенопласт тает, он выделяет вредные химические вещества в вашу еду, поэтому держите пенопластовые чашки, миски и контейнеры для еды подальше от микроволновой печи. Важно отметить, что пенополистирол особенно вреден для окружающей среды, и большинство программ по переработке отходов не принимают этот материал на вывоз. Итак, да, не кладите пенопласт в микроволновую печь, и пока вы это делаете, в первую очередь избегайте приносить его домой.

Дорожные кружки

И снова кофе! Дорожные кружки обычно изготавливаются из нержавеющей стали или пластика — двух предметов, которые никогда не следует подвергать микроволновой печи. Нержавеющая сталь не позволяет микроволнам нагревать жидкость внутри кружки и может вызвать искрение или пожар. С другой стороны, пластиковые кружки могут плавиться или выделять вредные химические вещества при нагревании. Положитесь на плиту, чтобы разогреть кофе или чай или сварить себе свежий напиток.

Бумажные пакеты

Эти удобные пакеты для попкорна в микроволновой печи, возможно, создали у вас впечатление, что разогревать бумажные пакеты безопасно. Не так! Не все бумажные пакеты одинаковы. Пакеты для попкорна изготовлены из материала, содержащего токоприемники, предназначенные для поглощения микроволновых лучей и предотвращения возгорания бумаги. Бумажные пакеты для обедов или пакеты для продуктов не содержат этих чувствительных элементов, а это означает, что они могут представлять опасность в микроволновой печи.

Источник: bobvila.com.

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