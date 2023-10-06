Одна из самых больших неприятностей на кухне для каждой хозяйки – это внутреннее стекло духовки, которое всегда очень сложно отмыть и привести к идеальному блеску.

Многие знают, насколько трудно удалить жир и накопившиеся отложения на внутреннем стекле духовки. Эта задача может показаться почти невозможной. Однако мы имеем для вас хорошую новость – существуют эффективные и неожиданные способы, которые сделают эту работу более легкой и быстрой, и вы, возможно, даже не знали о них. Узнайте секреты, которые помогут вам отмыть внутреннее стекло духовки и оставить ее блестящей.

Чтобы отмыть внутреннее стекло духовки, вы можете воспользоваться содой:

Возьмите 6 столовых ложек пищевой соды;

Добавьте 2 столовых ложки кипятка.

Сделайте смесь из этих продуктов. Она должна получиться густой. Нанесите этот раствор на стекло духовки с обеих сторон. Подождите 15 минут, затем хорошо потрите жесткой губкой. В качестве губки вы можете использовать что угодно. Но, во-первых, важно, чтобы эта вещь не поцарапала стекло. Во-вторых, она не должна быть слишком мягкой, ведь наша цель – отмыть всю грязь. В конце протрите стекло насухо. Можно также использовать моющее средство для стекла, чтобы добавить еще больше блеска.

Как избавиться от старых пятен на стекле духовки:

Если обычным способом грязь не удается отмыть, то следует прибегнуть к более серьезным мерам.

Духовку разогрейте до 40-50 градусов по Цельсию;

Нанесите на стекло моющее средство или раствор уксуса и воды (2:1).

Подождите несколько минут, а затем потрите стекло, чтобы мыть все загрязнения. Завершайте процесс мойкой стекла обычной теплой водой и протрите его сухой тряпкой.

Не забывайте, что проще всего просто не допускать больших загрязнений на стекле духовки. Просто время от времени протирайте его обычным способом.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме



