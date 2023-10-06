Загрязнения в духовке часто портят настроение хозяйкам, которые изо всех сил стараются поддерживать на кухне идеальный порядок, но действительно отмыть духовку не так сложно, как кажется.

Не приходилось ли вам сталкиваться с трудностями при отмывании духовки? В таком случае вы в правильном месте. Мы поделимся с вами действенным методом очищения духовки, который не только сэкономит вам время, но и приведет к идеально чистому результату. А еще, в этом методе вы используете необычный, но эффективный ингредиент – лук. Давайте расскажем, как это сделать быстро и легко.

Использование обычного моющего средства и резинки для отмывки жира в духовке может быть неэффективным. В лучшем случае, вы таки отмоете технику таким образом, но потратите на это слишком много времени. По этой причине, вам стоит знать один секрет – загрязнение нужно сначала растворить. Для этого возьмите нашатырный спирт или уксус и лук. Да, именно лук!

Как лук может помочь?

Разделите луковицу пополам. Виделкой наколите одну частицу и протрите местом среза загрязненные поверхности. После этого на несколько минут включите духовку. Затем выключите и подождите, пока поверхности станут такой температуры, при которой к ним можно будет прикасаться.

Когда вы совершили все эти действия, вам нужно будет только вытереть грязь тряпкой или губкой. Этот метод поможет вам быстро устранить жир без каких-либо химических веществ и больших усилий.

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