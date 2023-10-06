Популярная украинская певица Злата Огневич, которая сейчас отправилась в концертный тур по украинским городам, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Злата Огневич решила объяснить поклонникам, что думает об уколах красоты. Похоже, артистку уже здорово достали этим вопрос.

Так, Злата Огневич призналась, что делает много косметических процедур, среди которых и так называемые уколы красоты. По словам артистки, она не видит в этом ничего плохого, и вообще считает, что это нормально. Главное, чтобы процедуры были выполнены профессиональным мастером.

"Редко комментирую тему уколов красоты, потому что считаю слишком очевидной, но в этот раз все же поделюсь своим мнением. Нормально это делать. Главное, чтобы все было естественно и не вредило организму. У меня такой классный косметолог, медик по образованию, и всегда к ней прислушиваюсь", - рассказала Злата Огневич.

Кроме того, певица очень эмоционально завила, что в наше время многие делают уколы красоты и другие косметологические процедуры. Также Злата Огневич заявила, что это выбор каждой женщины, что ей делать со своим телом, и каким процедурам отдавать предпочтение.

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