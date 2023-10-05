Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала рецепт пирога, который отнимет всего 10 минут вашего времени.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый мясной пирог из лаваша с вертикальными корами.

"Он даже может стать праздничным, потому что выглядит невероятно и смакует непревзойденно! Готовится он чрезвычайно просто. Мясной фарш и готовый лаваш — все что нужно купить по дороге к дому, остальные базовые ингредиенты, которые есть в каждом доме", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.



Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на разъемную форму диаметром 22 см):

лаваш - 3 листа

фарш индейки – 750 г

кинза – 50 г

зеленый лук – 100 г

чеснок сушеный – 1 ч.л.

перец черный – 1 ч.л.

паприка – 1 ч. л.

соль – 1 ч.л.

сухие прованские травы – 1 ч.л.

сметана – 300 г

яйца – 3 шт.

моцарелла – 200 г (или другой сыр)

Зеленый лук и кинзу мелко нарезаем. К фаршу из индейки добавляем измельченную зелень, соль, перец, паприку, чеснок, травы.

Отдельно "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова готовит заливку: смешивает сметану с яйцами, добавляет соль.

На листы лаваша выкладываем тоненькой прослойкой мясной фарш и закручиваем в роллы. У нас получится три ролла – разрезаем их на одинаковые кусочки высотой с разъемную форму и выкладываем их в форму вертикально.

Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заливает все заливкой и отправляет в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Затем достаем из духовки, выкладываем сверху натертую на большую терку моцареллу, и ставим запекаться еще на 10-15 минут.

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