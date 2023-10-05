На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый мясной пирог из лаваша с вертикальными корами.
"Он даже может стать праздничным, потому что выглядит невероятно и смакует непревзойденно! Готовится он чрезвычайно просто. Мясной фарш и готовый лаваш — все что нужно купить по дороге к дому, остальные базовые ингредиенты, которые есть в каждом доме", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на разъемную форму диаметром 22 см):
- лаваш - 3 листа
- фарш индейки – 750 г
- кинза – 50 г
- зеленый лук – 100 г
- чеснок сушеный – 1 ч.л.
- перец черный – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч. л.
- соль – 1 ч.л.
- сухие прованские травы – 1 ч.л.
- сметана – 300 г
- яйца – 3 шт.
- моцарелла – 200 г (или другой сыр)
Зеленый лук и кинзу мелко нарезаем. К фаршу из индейки добавляем измельченную зелень, соль, перец, паприку, чеснок, травы.
Отдельно "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова готовит заливку: смешивает сметану с яйцами, добавляет соль.
На листы лаваша выкладываем тоненькой прослойкой мясной фарш и закручиваем в роллы. У нас получится три ролла – разрезаем их на одинаковые кусочки высотой с разъемную форму и выкладываем их в форму вертикально.
Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заливает все заливкой и отправляет в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Затем достаем из духовки, выкладываем сверху натертую на большую терку моцареллу, и ставим запекаться еще на 10-15 минут.
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