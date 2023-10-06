Известный украинский продюсер Вадим Лисица поделился информацией о том, что Игорь Кондратюк, бывший продюсер, забирает себе значительную часть военной зарплаты Виталия Козловского, который сейчас служит на передовой, защищая нашу страну. Эту информацию Лисица опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Вадим Лисица также отметил, что понимает, что подобные конфликты между артистами и продюсерами не редкость, так как сам сталкивался с подобными ситуациями в прошлом.

Однако, учитывая текущий статус Виталия Козловского, который находится на передовой, Лисица выразил свое недоумение по поводу поведения Игоря Кондратюка и считает это "зашкваром" или "кринжем", как сейчас говорит молодежь.

"Не от него (!) я потом узнал, что львиную долю военной зарплаты, которую получает Виталик, забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. Я сам был в похожей ситуации с моим бывшим артистом и понимаю природу таких отношений, но этот случай мне кажется зашкваром, или как говорит сейчас молодежь – "это кринж"" - заявил продюсер под постом с Козловским.

Конфликт между Игорем Кондратюком и Виталием Козловским продолжается уже более десяти лет и связан с разрывом сотрудничества. В результате этого разрыва Козловский имеет финансовые обязательства перед Кондратюком.

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