Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно представила мощный дуэт с группой "Без обмежень", показала редкие архивные кадры до популярности. По словам Огневич, путь ее был тяжелый и очень непростой, однако она справилась и добилась желаемого успеха.

«Мой путь ❤ Тернистый, с ошибками…, но мой! 🌎» - написала Злата Огневич под подборкой архивных кадров.

Отметим, Огневич стала центральной фигурой романтического реалити-шоу "Холостячка-2". В 2013 году она представила Украину на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" и успешно прошла в финал, заняв при этом третье место.

Существует распространенное заблуждение, что Злата родилась в Мурманске. На самом деле она появилась на свет в Кривом Роге. Семья переезжала по разным городам. Злата начала свой путь в музыке в Судаке, Крыму, куда семья переехала, когда ей было всего пять лет.

«А на вопрос из какой песни любовь, могу сказать, что наверняка с «Кукушки». Моя мама так кайфовала от этой песни; Ты не потеряла свою человечность! За это ценю тебя очень!; Я почувствовала вас прямо на все 100% после холостячки;

Такая яркая, такая настоящая и невероятно талантливая; Хочется сказать только одно – спасибо; И продолжаешь уверенно идти дальше» - поддерживают Огневич в сети.

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