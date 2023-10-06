Артему Пивоварову на «Голос країни» не позавидуешь, пишет Politeka.net.

Ведь в каждом эфире придется прощаться с членами своей команды. Артистами, в которых он поверил, выбрал на слепых прослушиваниях. Певцами к которым он, возможно, успел прикипеть душой.

Вот и после второго эпизода «вокальных батлов» на «Голос країни» Артему придется назвать имена тех, кто оставит шоу навсегда.

Судя по новому анонсу, появившемуся на странице «Голос країни», это для Артема Пивоварова было нелегко.

«Мне очень сложно!», – признался тренер «Голос країни».

Отметим, что уже известно, кто станет советником Пивоварова.

Помогать тренеру «Голос країни» будет певица KOLA, несколько раз и сама участвовавшая в «Голосе країни». Певец говорит, что его звездным советником стала self-made певица.

«Очень радуюсь, что моим звездным советником стала певица, которая создала себя сама, это self-made артистка KOLA. Она и сама была на сцене «Голос країни». КOLA – это певица новой генерации и нового поколения. Она как никто знает, что посоветовать и как поддержать молодых исполнителей, за которыми будущее», - высказался о своей советнице Пивоваров.

От участников своей команды Артем ожидает бешеной энергии.

«Эта задача очень непростая. Нужно экспериментировать», – отметил тренер «Голос країни».

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