Взволнованный Юрий Горбунов обратился к своим поклонникам и подписчикам с важной информацией, касающейся мужа известной украинской художницы Евгении Гапчинской.

Юрий Горбунов рассказал на своей странице в Инстаграмме, что Дмитрий Гапчинский с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину с оружием в руках.

Но ему и его побратимам понадобилась помощь.

"Ко мне лично и к моим коллегам из союза предпринимателей "Кино и телеиндустрии" обратился Дима Гапчинский, который с первых дней полномасштабного вторжения воюет на фронте. Чтобы мы объявили сбор на автомобиль для него и для его команды", - рассказал Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов также рассказал, удалось ли помочь Дмитрию Гапчинскому. Как оказалось, средства на автомобиль удалось собрать очень быстро.

«И я ужасно горд тем, что буквально за считанные дни собрали средства, купили авто и мне хочется поблагодарить всех неравнодушных, кто присоединился к нашему сбору. Сегодня мы это авто передали Дмитрию, который вместе с командиром приехал, чтобы принять авто и мы еще добавили к нему тепловизор, чему мы очень рады», - рассказал Юрий Горбунов.

Также Горбунов благодарил Дмитрия, его побратимов в и всех защитников Украины.

«Дима, благодарим тебя за все, что ты делаешь. Спасибо всем, кто присоединился к этому собранию. Победы всем нам!», – подчеркнул Юрий Горбунов.

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