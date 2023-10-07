На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом шоколадного десерта "Баваруа" с вишневым соусом. Вот как вы можете приготовить это изысканное блюдо:
Ингредиенты:
Бисквитная основа:
- 100 граммов шоколадного печенья;
- 40 граммов сливочного масла.
Вишневый курд:
- 100 граммов свежей или замороженной вишни;
- 1/2 листа желатина (или пол-чайной ложки желатина в порошке);
- 2 яйца;
- 30 граммов сахара;
- 40 граммов сливочного масла комнатной температуры, нарезанного кубиками.
Шоколадный баваруа:
- 140 миллилитров молока (3,2%);
- 1 лист желатина (или 5 граммов желатина в порошке);
- 80 граммов темного шоколада, мелко нарезанного;
- 2 яичных желтка;
- 35 граммов сахара;
- 60 миллилитров сливок;
- 20 граммов шоколада для украшения.
Вишневый соус:
- 150 граммов замороженной или свежей вишни;
- 2 столовые ложки сахара.
Процесс приготовления:
Поломайте печенье в миске и раздробьте его до состояния крошки. Растопите сливочное масло и хорошо перемешайте его с крошками печенья, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Разделите бисквитную массу на четыре части и равномерно распределите ее в кольцах, придавая ей форму и придавая ложкой. Поместите противень с кольцами в морозильную камеру.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, смешайте порошковый желатин в соотношении 1 к 6 с холодной водой. Разогрейте ягоды вишни, в отдельной миске взбейте яйца с сахаром. Смешайте вишневый сироп с яйцами и сахаром.
Влейте эту смесь в сотейник и, помешивая, нагревайте на медленном огне в течение 3-4 минут, пока она не загустеет, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво Добавьте растворенный желатин и размешайте до растворения. Затем добавьте кубики сливочного масла и снимите с огня.
Когда вишневая масса остынет, выньте противень с кольцами из морозильной камеры и аккуратно равномерно разложите вишневую начинку в четыре формы. Верните формы в морозильник, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Замочите лист желатина. Нагрейте молоко почти до кипения, добавьте нарезанный темный шоколад и хорошо размешайте до полного растворения.
Взбейте яичные желтки с сахаром, влейте горячее шоколадное молоко. Верните смесь в кастрюлю и варите на медленном огне, постоянно помешивая, в течение 3-4 минут до загустения.
Добавьте желатин и хорошо размешайте его с шоколадным кремом. Остудите смесь в течение 10-15 минут. Взбейте сливки, затем аккуратно перемешайте их с шоколадным кремом, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выньте формы из морозильной камеры и аккуратно налейте в них шоколадную массу. Верните баваруа в морозильник на 30 минут. Приготовьте вишневый соус, перемешав вишню с сахаром и выпарив их.
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