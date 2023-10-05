Мама Виктория, которая стала участницей «Супермама», рассказала шокирующую правду, как смогла выехать в Польшу вместе с мужем.

Участница "Супермама" призналась, что ее муж и отец ее сына Макара сломал ей ногу, пишет Politeka.net.

«Супермама» стала жертвой дломашнего насилия после того, как пришла домой после встречи с подругами. Это произошло, когда сыну супругов было три года.

«Мы сделали корпоратив, там должны были быть все, и мой муж тоже. Но в последний момент муж сказал: «Погуляй с девушками, отдохни». И он остался дома с ребёнком. Мы пошли с девушками вечером в караоке, четкого тайминга у меня не было, когда я должна была прийти», – рассказала участница «Супермама» Виктория.

Вернулась девушка около двух ночи. Муж встретил ее со ссорой.

«Он вышел ко мне в коридор и начал ссориться, кричать, обзывать, почему я так поздно пришла. Потом меня оттолкнул, потом я лежала на кровати, он начал ко мне подходить, я поставила ногу вверх и он ее поймал и просто сломал. Сломал мне ногу. Руками», - рассказала Виктория другим участникам «Супермама», которые были в шоке.

Когда женщина начала кричать, что у нее перелом, муж даже не поверил. "Скорую" участница "Супермама" вызывала себе сама.

"Приехала "скорая", врачи сказали, что у меня сломана нога и он и «скорой» не поверил. У меня очень сложный перелом, была сложная операция. Косточки раздробились, у меня теперь в ноге пластина титановая и шпицы с винтиками", - рассказала участница "Супермама".

Но именно эта ситуация помогла Виктории вывезти мужа из страны после начала полномасштабной войны.

"Когда мы выезжали в Польшу, мужчин не пропускали, но я была недееспособна и он выехал, как опекун. У нас ребенок маленький. То есть, если бы не нога, мы бы все не выехали за границу", - рассказала Виктория в программе, ошеломив и других участниц "Супермама", и зрителей.

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