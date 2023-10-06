Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила свой последний рецепт на своем YouTube-канале, и на этот раз она поделилась секретами приготовления трех видов драников: классических, с мясом и с сыром сулугуни. Эти блюда, хотя и не являются изысканными, но точно бесподобны в своей простоте и вкусе, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты:
- Картофель - 1200 г
- Лук репчатый - 200 г
- Яйцо - 2 шт.
- Мука пшеничная - 4 ст. ложки
- Соль - 1 ч. ложка
- Черный перец - 0,5 ч. ложки
- Сода - 1 ч. ложка
- Масло растительное - 100 г
Начинка:
- Фарш из куриных бедер - 450 г
- Лук репчатый - 150 г
- Соль - 0,5 ч. ложки
- Черный перец - 0,5 ч. ложки
- Сыр сулугуни - 100 г
Процесс приготовления:
Сначала приготовьте начинку. Для этого разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте мелко нарезанный лук до мягкости и золотистой корки.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, добавьте к луку фарш из куриных бедер и обжаривайте его, периодически перемешивая, до получения румяной текстуры.
Посолите и поперчите начинку по вкусу. Затем натрите сыр сулугуни на крупной терке.
Когда фарш готов, смешайте его с натертым сыром сулугуни. Начинка готова, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.
Теперь перейдем к приготовлению картофельного теста для драников. Очистите картофель и нарежьте его на крупной терке.
Отцедите из картофельной массы лишний сок, используя марлю или чистую ткань. Добавьте к картофельной массе яйца, муку, соль, черный перец и соду. Хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто, также советует "Мастер Шеф" Литвинова.
В нагретой сковороде с растительным маслом формируйте лепешки из картофельного теста. На каждую лепешку положите небольшое количество начинки и аккуратно заверните, чтобы начинка оказалась внутри.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, обжаривайте драники с начинкой с обеих сторон до золотистой корки и полной готовности картофельного теста (примерно по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне).
Выложите готовые драники на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте драники с начинкой горячими, посыпанными зеленью или со сметаной, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.
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