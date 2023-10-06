Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить простое, но вкусное блюдо.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила свой последний рецепт на своем YouTube-канале, и на этот раз она поделилась секретами приготовления трех видов драников: классических, с мясом и с сыром сулугуни. Эти блюда, хотя и не являются изысканными, но точно бесподобны в своей простоте и вкусе, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты:

Картофель - 1200 г

Лук репчатый - 200 г

Яйцо - 2 шт.

Мука пшеничная - 4 ст. ложки

Соль - 1 ч. ложка

Черный перец - 0,5 ч. ложки

Сода - 1 ч. ложка

Масло растительное - 100 г

Начинка:

Фарш из куриных бедер - 450 г

Лук репчатый - 150 г

Соль - 0,5 ч. ложки

Черный перец - 0,5 ч. ложки

Сыр сулугуни - 100 г

Процесс приготовления:

Сначала приготовьте начинку. Для этого разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте мелко нарезанный лук до мягкости и золотистой корки.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, добавьте к луку фарш из куриных бедер и обжаривайте его, периодически перемешивая, до получения румяной текстуры.

Посолите и поперчите начинку по вкусу. Затем натрите сыр сулугуни на крупной терке.

Когда фарш готов, смешайте его с натертым сыром сулугуни. Начинка готова, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Теперь перейдем к приготовлению картофельного теста для драников. Очистите картофель и нарежьте его на крупной терке.

Отцедите из картофельной массы лишний сок, используя марлю или чистую ткань. Добавьте к картофельной массе яйца, муку, соль, черный перец и соду. Хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто, также советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В нагретой сковороде с растительным маслом формируйте лепешки из картофельного теста. На каждую лепешку положите небольшое количество начинки и аккуратно заверните, чтобы начинка оказалась внутри.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, обжаривайте драники с начинкой с обеих сторон до золотистой корки и полной готовности картофельного теста (примерно по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне).

Выложите готовые драники на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте драники с начинкой горячими, посыпанными зеленью или со сметаной, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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