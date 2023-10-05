Загрязненная плита не добавляет ни репутации хозяйки, ни хорошего настроения на весь день. Побороть эту проблему бывает непросто. Часто мытье плиты занимает много времени и занимает немного нервов. Но Politeka расскажет, как это сделать быстро и без труда.
На помощь могут прийти таблетки, предназначенные для посудомойки. Вещества. которыми они обладают, способны хорошо справиться с жиром или налетом.
Итак, возьмите две таблетки и залейте их стаканом воды. Подождите пока они растворятся, или же размешайте.
Смочите губку этим средством и нанесите его на плиту. Также можно вымыть духовку. Для этого смочите бумажные полотенца в этом же средстве и оставьте их в духовке примерно на 15 минут.
Затем хорошо протрите поверхности как сухими, так и влажными тряпками, чтобы полностью удалить моющее средство. Этот способ прекрасно справится с жиром.
Не забывайте заботиться о безопасности и одевать перчатки при работе с химическими веществами.
Также вы можете воспользоваться средством из соды и уксуса:
- Смешайте соду (бикарбонат натрия) с уксусом, чтобы создать пасту.
- Нанесите эту пасту на жирные пятна на плите и оставьте на время (примерно 15-20 минут).
- Используйте губку или тряпку, чтобы тщательно вытереть плиту, обращая особое внимание на загрязненные участки.
- Хорошо промойте плиту водой и протрите ее сухо.
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