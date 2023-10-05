Старший сын звезды "Дизель шоу" Лев Крутоголов (2010 г.р.) - профессиональный гонщик, многократный чемпион Украины по картингу.

В этот раз на своей странице в Instagram Егор Крутоголов из "Дизель шоу" показал, каким красавцем вырос его сын, и похвастался, что отправил Льва на первый в его жизни Чемпионат Мира по картингу.

"Отправил утром вот этого классного водилу гоночной пушки от Borsch racing Team на Чемпионат Мира по картингу! Наш первый чемпионат мира!!! Ябадабаду!!!... Пожалуйста, подпишитесь на него, ему будет приятно увидеть вашу поддержку! Я вас уже поцемал за это!", - пишет звезда "Дизель шоу" Крутоголов.

Егор Крутоголов добавил, что его жена Екатерина и теща сопровождают Льва за границей, пока сам артит готовится к концертам "Дизель шоу" в Киеве.

"Я рад и горд сыном, что он добрался до этого уровня - это будет топ гонщиков этого земного шарика! Украинский пилот на машине украинской команды - кто бы мог подумать (и я в том числе) еще несколько лет назад, что это возможно, а оно вот!

К тому же едем в крутой компании в одном классе с украинским чемпионом Европы в этом году Александром Бондаревым. Желаю вам, казаки, умело править своими хайтек мотолыгами, быть достойными, аккуратными, но очень быстрыми! Помните 2 самые важные вещи в автоспорте: правая педаль газ, а левая - тормоз!", - подчеркнул Егор Крутоголов из "Дизель шоу".

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Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.