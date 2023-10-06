Иногда мы не понимаем, откуда на нашей одежде появляется неприятный затхлый запах, но если он уже появился, то лучше помогут вывести его эти советы, к которым точно следует прислушаться.

Плохой запах появляется очень просто. Вы можете просто не усмотреть некоторые детали, как он уже здесь как здесь. Чаще он возникает тогда, когда вы развешиваете много влажной одежды в маленьком помещении; долго не запускаете стирку, которая уже давно должна была состояться; кладете в шкаф одежду, не полностью высохшую.

Профилактические средства

Чтобы плохого запаха не появлялось, нужно время от времени наводить порядок в шкафу. Промывайте полочки раствором из уксуса и воды и позволяйте им немного проветриться. Когда вещи выстирались, старайтесь сразу доставать их из машинки и развешивать. Не цепляйте вещи около друг у друга, ведь в таком случае они просто не смогут быстро высохнуть и запах будет скапливаться. Следите за тем, чтобы в помещении не было влажно и проветривайте в нем.

Уксус

Средство эффективно помогает справляться с любыми проблемами. Замочите вещи в воде с уксусом и постирайте их обычным способом. Чтобы избежать остатков уксуса на ткани, поставьте режим дополнительного полоскания и добавьте смягчитель для одежды.

Масло сосны

Побрызгайте сосновое масло на вещи или добавьте его в белье.

Секреты эффективной стирки

Чтобы плохой запах покинул вашу одежду во время стирки, вы должны знать определенные правила. Используйте именно сухой, а не редкий порошок. Добавляйте смягчитель ткани. Стирайте при высокой температуре. но следите также за тем, чтобы это было разрешено производителем, вещь которого вы очищаете.

Как действовать, если запах не покидает

Если неприятный аромат с одежду никак не удается убрать, это значит, что ее уже нельзя спасти. Единственный возможный вариант для этой вещи - просто ее выбросить. Дело в том, что в этой вещи уже могут жить грибки и плесень, которые могут вам навредить.

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