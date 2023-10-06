На первый взгляд ваша ванна может казаться чистой, но если в ней есть хотя бы чуть-чуть плесени, то это совсем не так и вам нужно быстрее узнать, как его можно удалить навсегда.

В удалении плесени вам помогут народные методы. Попытайтесь ими воспользоваться, чтобы увидеть их эффективность.

Белье

Нанесите смесь белья на участки, которые необходимо очистить. Воспользуйтесь щеткой, чтобы отодрать загрязнение, а затем подождите 30 минут. Затем промойте участок обычной водой.

Чайное дерево

Это средство уже не будет вредно для здоровья. Его можно наносить на все пожелаемые поверхности. 10 мл чайного дерева объедините с 500 мл воды и протрите этим раствором плесень. В работе вам поможет пульверизатор. Средство не следует смывать водой. В помещении также следует проветрить.

Советы, которые также помогут избавиться от плесени в ванной:

Защита от плесени: Предотвращайте образование плесени в будущем. Убедитесь, что ванная комната хорошо проветривается, и обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы уменьшить влажность. Удаляйте излишнюю влажность со стенок и потолка после каждого использования ванной.

Использование уксуса Смешайте белый уксус и воду в соотношении 1:1 или в чистом виде и распылите эту смесь на пораженные места. Уксус может убить плесень и предотвратить его дальнейший рост. Оставьте эту смесь на 15-20 минут, затем промойте водой и протрите досуха.

Использование соды и моющего средства Смесь соды и моющего средства также может быть эффективной для удаления плесени. Смешайте 1 часть соды с 1 частью моющего средства и немного воды для создания пасты. Нанесите эту пасту на пораженные места, оставьте на 10-15 минут, затем смойте водой и протрите досуха.

Лимонная кислота: Если плесень устойчива и тяжело удаляется, попробуйте лимонную кислоту. Растворите лимонную кислоту в воде (обычно 1 часть кислоты на 4 части воды) и нанесите на пораженные места. Оставьте на несколько часов или даже на ночь, а затем хорошо промойте.

Проверьте и замените уплотненные стойки или затирки: Иногда плесень может развиваться в виде черных пятен в уплотненных стойках или затирках. В таком случае их следует заменить.

Хранение сухости После удаления плесени убедитесь, что ванная комната остается сухой и хорошо проветривается. Всегда используйте резиновые перчатки и вентилируйте ванночку при работе с любыми химическими веществами. Если плесень в ванной комнате очень распространена или тяжела удалить, возможно, будет лучше обратиться к профессионалу, такому как специалист по водоснабжению или уничтожению плесени.

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