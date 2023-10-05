В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился быстрым рецептом вкусного запеченного перца, который можно готовить и на гриле, и в духовке.

"Это самая простая закуска, которая не требует много времени на приготовление, а съедается еще быстрее. А еще будет лайфхак, как сохранить ее на зиму", - советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский .

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

  • 1 кг перцев (лучше брать не толстые и продолговатые сорта)
  • 2 зубочка чеснока
  • немного кинзы и петрушки
  • оливковое масло или ароматное домашнее
  • соль
  • бальзамический уксус, можно заменить на сок лимона или яблочный уксус
  • дополнительно можно взять мягкий, молодой козьий сы (или брынзу)

рецепт, "Мастер Шеф"

Из перцев удаляем семена, разрезаем их пополам, смазываем поверхность растительным маслом и отправляем на гриль, или ставим в разогретую духовку (режим верхнего нагрева с обдувом).

"Подождал, пока поверхность (кожура) перцев почти вся сгорит. Не волнуйтесь - так надо! Достаю готовые перцы, накрываю фольгой и можно еще полотенцем, и жду пока они остынут. Очищаю перцы от сгоревшей кожицы, когда она именно сожжена - это очень легко делать", - объясняет "Мастер Шеф" Ярославский.

Владимир Ярославский

Нарезаем запеченные перцы на произвольные кусочки, добавляем соль, растительное масло, уксус, измельченные чеснок, кинзу или петрушку. Перемешиваем и при необходимости добавляем соли и кислоты.

Подаем перец вместе с кусочками сыра как закуску. Также можно делать с ним брускеты, использовать в салаты или основные блюда в качестве дополнительного гарнира.

"А чтобы сохранить такие перцы на зиму, их нужно сложить в баночку и залейте горячим растительным маслом, доведенным до 120-140 градусов. Или прогреть все в духовке при 100 градусах примерно 40 минут", — добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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