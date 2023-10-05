В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился быстрым рецептом вкусного запеченного перца, который можно готовить и на гриле, и в духовке.

"Это самая простая закуска, которая не требует много времени на приготовление, а съедается еще быстрее. А еще будет лайфхак, как сохранить ее на зиму", - советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский .

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

1 кг перцев (лучше брать не толстые и продолговатые сорта)

2 зубочка чеснока

немного кинзы и петрушки

оливковое масло или ароматное домашнее

соль

бальзамический уксус, можно заменить на сок лимона или яблочный уксус

дополнительно можно взять мягкий, молодой козьий сы (или брынзу)

Из перцев удаляем семена, разрезаем их пополам, смазываем поверхность растительным маслом и отправляем на гриль, или ставим в разогретую духовку (режим верхнего нагрева с обдувом).

"Подождал, пока поверхность (кожура) перцев почти вся сгорит. Не волнуйтесь - так надо! Достаю готовые перцы, накрываю фольгой и можно еще полотенцем, и жду пока они остынут. Очищаю перцы от сгоревшей кожицы, когда она именно сожжена - это очень легко делать", - объясняет "Мастер Шеф" Ярославский.

Нарезаем запеченные перцы на произвольные кусочки, добавляем соль, растительное масло, уксус, измельченные чеснок, кинзу или петрушку. Перемешиваем и при необходимости добавляем соли и кислоты.

Подаем перец вместе с кусочками сыра как закуску. Также можно делать с ним брускеты, использовать в салаты или основные блюда в качестве дополнительного гарнира.

"А чтобы сохранить такие перцы на зиму, их нужно сложить в баночку и залейте горячим растительным маслом, доведенным до 120-140 градусов. Или прогреть все в духовке при 100 градусах примерно 40 минут", — добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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