В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился быстрым рецептом вкусного запеченного перца, который можно готовить и на гриле, и в духовке.
"Это самая простая закуска, которая не требует много времени на приготовление, а съедается еще быстрее. А еще будет лайфхак, как сохранить ее на зиму", - советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский .
Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- 1 кг перцев (лучше брать не толстые и продолговатые сорта)
- 2 зубочка чеснока
- немного кинзы и петрушки
- оливковое масло или ароматное домашнее
- соль
- бальзамический уксус, можно заменить на сок лимона или яблочный уксус
- дополнительно можно взять мягкий, молодой козьий сы (или брынзу)
Из перцев удаляем семена, разрезаем их пополам, смазываем поверхность растительным маслом и отправляем на гриль, или ставим в разогретую духовку (режим верхнего нагрева с обдувом).
"Подождал, пока поверхность (кожура) перцев почти вся сгорит. Не волнуйтесь - так надо! Достаю готовые перцы, накрываю фольгой и можно еще полотенцем, и жду пока они остынут. Очищаю перцы от сгоревшей кожицы, когда она именно сожжена - это очень легко делать", - объясняет "Мастер Шеф" Ярославский.
Нарезаем запеченные перцы на произвольные кусочки, добавляем соль, растительное масло, уксус, измельченные чеснок, кинзу или петрушку. Перемешиваем и при необходимости добавляем соли и кислоты.
Подаем перец вместе с кусочками сыра как закуску. Также можно делать с ним брускеты, использовать в салаты или основные блюда в качестве дополнительного гарнира.
"А чтобы сохранить такие перцы на зиму, их нужно сложить в баночку и залейте горячим растительным маслом, доведенным до 120-140 градусов. Или прогреть все в духовке при 100 градусах примерно 40 минут", — добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Последние новости Украины:
Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.
Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.