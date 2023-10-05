Телеведущая и звезда 1+1 Алла Мазур записала важное видеообращение к украинцам.

Алла Мазур появилась на видео в розовой футболке, и это не случайность, пишет Politeka.net.

Алла Мазур отметила, что это означает, что она присоединилась к самому большому пробегу Европы в поддержку женщин с раком молочной железы.



«Эта разновидность онкологических заболеваний одна из самых распространенных в мире. Но в то же время лучше всего поддается лечению. Если его вовремя обнаружить – и правильно лечить. И вот с этим у нас сейчас огромная проблема. Далеко не все украинки из-за полномасштабного вторжения имеют прямой доступ к медикам: чтобы провериться», – отметила Алла Мазур.

Алла Мазур подчеркнула, что часто женщины пренебрегают симптомами, не обращают внимания на то, что беспокоит.

«А когда рак диагностируют на поздних стадиях – не все нужные лекарства покрывает государство», – отметила Алла Мазур.

Но, подчеркнула Алла Мазур, это совсем не значит, что нужно сложить руки и сдаться.

Алла Мазур отметила, что благотворительный забег – это хороший способ собрать средства хоть на что-то крайне необходимое. И оплатить препарат украинкам, которые не могут купить его самостоятельно.

Алла Мазур также отметила, что будет бежать со своими подругами.

Отметим, что Алла Мазур лично знает, что такое онкология – больше года телеведущая боролась со своей болезнью.

Алла Мазур узнала свой диагноз после того, как заметила уплотнение в молочной железе.

«Ничего не болело. Просто маленькая аккуратная горошинка, которая меня никак не беспокоила», - рассказывала Алла Мазур.

Алла Мазур также признавалась, что в борьбе с онкологией ей очень помогла поддержка родных и коллег, а также телезрители, поддерживавшие теплыми словами.

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