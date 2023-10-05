В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила две идеи легких в приготовлении, вкусных и питательных перекусов, которые будут с удовольствием есть и взрослые, и дети. Эти блюда особенно удобно упаковать ребенку в ланч бокс в школу.

Первый вариант – отличная замена обычным сэндвичам. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует приготовить конвертики с куриным фаршем, бэби моцареллой и кетчупом.

"Берем тоненький лаваш - шпинатный или обычный, как хотите. Разрежем его на полоски - намазываем центр полоски кетчупом 🍅Кладем фарш - курочка, индейка или кролик. Соль, перец и капля сливок, ведь мясо сухое и диетическое. Можно чабреца или специй, которые любит ваш малыш. Сверху выкладываем шарик моцареллы", — объясняет "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Заворачиваем лаваш конвертиком и запекаем 10-12 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Также "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предлагает украинцам приготовить салат с макарошками.

"Это поистине французская тема! Они с детства обожают холодные салаты из пасты. Берут отварные заранее макаронные изделия, добавляют любимые мясо, овощи и зелень и главное заправляют вкусным соусом. Дети конечно же любят на основе кетчупа", - добавила "Мастер Шеф" Мартыновская.

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Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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