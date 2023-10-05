Звезда "Голосу країни" Роман Сасанчин признался, почему не поехал на фронт и собирается ли делать это в будущем.

Победитель вокальных конкурсов "Голос дети-2" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин открыто выразил свою готовность защищать свою страну на передовой линии, если такая необходимость внезапно возникнет.

На своих аккаунтах в социальных сетях, Сасанчин часто получает вопросы от своих поклонников о том, почему он не присоединился к вооруженным силам Украины. В ответ на эти вопросы, Сасанчин в новом интервью подчеркнул, что не скрывается от военкомата и готов к призыву, если таковой поступит.

Согласно его словам, в настоящее время он считает, что может внести больший вклад в поддержку страны, помогая в тылу и собирая средства для нужд украинских военных.

"Я нигде не прячусь. Если дойдет очередь до меня, я никогда этого не боялся и не боюсь. Я с гордостью и честью уйду, если это будет нужно. Почему я добровольно не ухожу? Потому что сейчас я пытаюсь сделать то, от чего будет больше пользы" - делится Сасанчин.

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По его словам, они с женой решились на венчание.

"Безгранично рад, что пусть из-за многих сложностей, которые мы уже прошли в общей нашей жизни, мы решились и пригласили Иисуса в нашу семью и теперь живем под его крепкой защитой и благословением", - написал Сасанчин.

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