Возмущение зрителей «Мастер Шеф 12» вызвало поведение некоторых участников. А, вернее, участниц, пишет Politeka.net.

В соцсетях зрители «Мастер Шеф 12» рассказывают, что очень ждали появления нового сезона, но он не оправдал ожиданий.

В немилость "Мастер Шеф 12" попал после того, как на шоу, по мнению зрителей, произошла большая несправедливость. Вместо участницы, которая якобы заслуживала черного фартука, кухню оставил другой кулинар.

Зрители "Мастер Шеф 12" призывают Эктора Хименеса-Браво, Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую реагировать на недостойные поступки участников.

«По моему мнению, судьи должны реагировать на подлые поступки участников процесса, потому что тогда зачем эти соревнования? Мы живем в демократическом государстве и не нужно его «пятнать» такими поступками. Очень стыдно, это смотрит весь мир»,

«Самый отвратительный состав этого сезона. Еще в сезоне, где была Бабошина-Злобин, были такие основания. Сезоны 7,8,9,10, Профессионалы смотрела с удовольствием. Сейчас разочарована. Неужели эти участники не понимают, что на них смотрят их родные, знакомые, украинцы! Ну честное слово, не приятно»,

«Эти люди в сезоне, полное разочарование. Практически все. Виктория... Волк в овечьей шкуре»,

«Самое отвратительное, когда они все еще и удивлялись о чем говорит Артем вообще. Но вся страна видела ваши игры. Марина давно должна была уйти, она подала сырую утку и до этого у нее было куча факапов но она проходит потому, что дружит со многими и поэтому они ее прикрывают. Но это шоу о кулинарных талантах, а не вашей дружбе. Это бред»,

«Ведьминский шабаш, а не сезон! Участники пробили дно».

Также зрители «Мастер Шеф 12» вспоминают, что ранее участники этого шоу были более человечными:

«Очень приятно было смотреть профессионалов, помню как в суперфинале Пескова помогла Серветнику, и он выиграл,......это был супер финал и она могла бы что-то не то подсказать, и все - она ​​бы выиграла, вот человечность была!»,

«Позорище этот выпуск. Показали большинство свою сущность и это просто ужас. Где человечность? Болела за Мирославу и Вику, но больше не буду, потому что они себя показали просто какими-то бесчеловечными. Повели себя как стадо. Что за детский сад собираться в группку и дружить против кого-то, сливать?»,

«Вика – это мое очередное разочарование. В начале так мне понравилась, а после последнего конкурса "черных" стало противно на нее смотреть», - возмущаются зрители.

Последние новости Украины:

Звезда "Мастер Шеф" теперь воюет на передовой и попросил о помощи.

Судью «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво перестали узнавать после операции.

Также Politeka.net писала, что скандал с Хименесом-Браво получил неожиданное продолжение.