Вещи, которые никогда не следует пылесосить, чтобы не испортить пылесос и не устроить еще больше беспорядка на полу.

Пылесосы были замечательным изобретением, с ними намного проще содержать дом в чистоте от пыли и мусора.

Тем не менее, есть определенные вещи, которые вам не следует всасывать с помощью домашнего вертикального или беспроводного пылесоса.

Некоторые предметы могут повредить внутренние компоненты пылесоса, сделав его бесполезным или требующим дорогостоящего ремонта, а другие могут засорить фильтры и привести к пыльному беспорядку в комнате.

Жидкости

Собирать жидкости обычным пылесосом — не лучшая идея. Стандартные бытовые пылесосы не предназначены для работы с жидкостями, которые могут попасть где-то внутри машины, а не попасть в мешок или емкость для сбора мусора.

Жидкость внутри прибора может привести к его неисправности и даже способствовать росту плесени. Еще более опасным является возможность поражения электрическим током. Всегда держите пылесосы и другие электроприборы вдали от жидкости. Использование обычного пылесоса для сбора жидких загрязнений не только вредно для прибора, но и может быть смертельно опасным для вас.

Пепел

Никогда не используйте пылесос для уборки золы в камине. Если вы попытаетесь всасывать мельчайшие частицы пылесосом, они, вероятно, в конечном итоге просто улетят обратно в воздух. Кроме того, поскольку пепел может удерживать тепло некоторое время после того, как пожар потушен, слишком ранняя уборка его пылесосом может привести к пожару. Если вы настаиваете на уборке пепла пылесосом, дайте ему остыть как минимум 4 дня, прежде чем убирать его.

Клок волос

Пылесосы для шерсти домашних животных отлично подходят для поддержания чистоты в доме, особенно если у вас есть собаки или кошки, которые сильно линяют. Однако даже пылесос для домашних животных не следует использовать для сбора огромных клок шерсти. Попытка всасывать слишком много волос за один раз может привести к засорению, которое будет сложно чистить. Уборка больших клок волос также увеличивает вероятность того, что часть волос запутается вокруг вальца щетки, и тогда его тоже придется чистить. Прежде чем приступить к уборке пылесосом, соберите с пола комочки волос с помощью метлы и совка.

Разбитое стекло

Когда на полу лежит битое стекло, вашим первым инстинктом может быть собрать его пылесосом, чтобы избавиться от него как можно быстрее. Однако это не такая уж хорошая идея. Острые края осколков стекла могут повредить мешок пылесоса или внутренние компоненты, что может привести к поломке прибора или необходимости дорогостоящего ремонта.

Использованная кофейная гуща

Если вы пролили на пол влажную кофейную гущу, пылесосить ее — не лучший вариант. Хотя уборка пылесосом может показаться проще, чем взять веник или попытаться собрать мелкие частицы бумажным полотенцем, гуща может застрять в шланге или внутри машины, где потенциально может вызвать рост плесени. Хуже того, земля может попасть в двигатель и помешать ему работать должным образом.

Земля

Попытка пылесосить почву также не является хорошей идеей. Если почва находится на ковровом покрытии, вы, скорее всего, просто затолкнете ее глубже в волокна, создав еще больший беспорядок, с которым придется разобраться. Даже если пролитая или застрявшая почва находится на твердой поверхности пола, не следует пытаться убрать ее пылесосом. Это может привести к загрязнению определенных компонентов, в том числе чистящей головки, и они могут перенести эту грязь на следующую поверхность, которую вы пылесосите, делая ее более грязной, а не чистой.

Источник: bobvila.com.

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